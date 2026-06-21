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11:39, 21 июня 2026Россия

Часть Крыма обесточило

«Крымэнерго»: Часть Крыма оказалась обесточена из-за повреждений
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: chuyuss / Shutterstock / Fotodom  

Часть Крыма оказалась обесточена из-за повреждения электросетей. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу предприятия «Крымэнерго».

«В связи с повреждениями в электрических сетях произошло частичное отключение потребителей Северо-Западного, Центрального и Южнобережного энергорайонов», — сообщили в пресс-службе.

По словам губернатора Севастополя Михаила Развожаева, чье заявление передает «Интерфакс», в городе введен график временного отключения потребления электроэнергии. Он добавил, что целью отключений является ликвидация перегруза электрических сетей за пределами Севастополя.

Ранее глава республики Крым Сергей Аксенов сообщил, что на автозаправочных станциях (АЗС) Крыма прекратили выдачу топлива за наличный и безналичный расчет, а также по талонам.

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