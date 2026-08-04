Сенатор Волошин призвал Европу перестать использовать Украину для борьбы с Россией

Российский сенатор от Донецкой Народной Республики (ДНР) Александр Волошин выступил с обращением к странам Европы. Об этом он высказался в беседе с ТАСС.

Волошин дал Европе совет по выживанию и призвал ее перестать использовать Украину для борьбы с Россией. Он подчеркнул, что мир невозможен, пока Киев выступает как расходный материал для реализации чужих стратегий.

«Единственным путем к нормализации остается отказ от политики бесконечной милитаризации, восстановление полноценного суверенитета украинского государства и прекращение внешнего управления ключевыми решениями», — отметил он.

Ранее Волошин заявил, что Киев по иранскому вопросу пытается одновременно усидеть на нескольких стульях. В частности, Украина пытается понравиться наиболее радикальным кругам в США и избежать прямого конфликта с Ираном.