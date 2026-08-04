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07:24, 4 августа 2026Бывший СССР

Назван самый широкий участок буферной зоны у границы России

Марочко: Самый широкий участок буферной зоны находится у Юнаковки Сумской области
Егор Брусенцев (ночной линейный редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Самая широкая буферная зона у российской границы располагается на участке у Юнаковки Сумской области. Об этом в беседе с ТАСС рассказал подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

Говоря о формировании буферной зоны, Марочко подчеркнул, что украинские войска дальше всего отодвинуты от границы именно на юнаковском участке фронта. По его словам, у Вооруженных сил (ВС) России на данном участке «самые большие территориальные завоевания».

Ранее Марочко сообщил, что российские военнослужащие совершили несколько успешных накатов на позиции ВС Украины у Новой Сечи в Сумской области за прошедшие несколько суток. Он отметил, что ВС России «не сидели на месте и занимались формированием буферной зоны».

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