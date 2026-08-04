Снявшаяся в шоу о бывших заключенных попала в тюрьму

Бывшую участницу шоу «Любовь после тюрьмы» Коллиер приговорили к 15 годам заключения

Бывшая участница американского шоу «Любовь после тюрьмы» (Love After Lockup), рассказывающего о жизни вышедших на свободу заключенных и их вторых половинок, Латиша Коллиер попала за решетку. Об этом сообщает Local 12.

По версии следствия, в августе 2024 года Коллиер, работавшая бухгалтером, использовала имя, номер социального страхования и налоговые документы своей клиентки, чтобы подписать договор аренды дома в городе Ле-Клер, штат Айова. Суд признал экс-участницу шоу виновной в подделке документов и краже. Ее приговорили к 15 годам тюремного заключения.

Отмечается, что Коллиер снималась в проекте «Любовь после тюрьмы» вместе со своим мужем Китом Майклом Коллиером. Он отбывал наказание за распространение наркотиков.

Ранее стало известно, что популярного TikTok-блогера Dr Food (настоящее имя — Жорж Хана Диб) из Ливана осудили за контрабанду наркотиков. Его приговорили к пожизненному заключению.