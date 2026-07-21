Популярного блогера приговорили к пожизненному заключению за контрабанду наркотиков

Ливанского блогера Dr Food приговорили к пожизненному заключению за контрабанду наркотиков

Популярного TikTok-блогера Dr Food (настоящее имя — Жорж Хана Диб) из Ливана осудили за контрабанду наркотиков. Об этом сообщает Al Jazeera.

По данным следствия, блогер вместе с сообщниками изготовлял наркотики и перевозил их в упаковках для тортов из Ливана в Турцию. Оттуда запрещенные вещества отправляли по всему миру.

Суд в Ливане приговорил Диба к пожизненному заключению за производство, продажу и контрабанду наркотиков. Также его обязали выплатить штраф в размере 120 миллионов ливанских фунтов (примерно 105 тысяч рублей по текущему курсу). Отмечается, что блогер находится за пределами страны, поэтому его осудили заочно.

На канал Dr Food в соцсети TikTok подписаны 8,7 миллиона пользователей. В блоге Диб оценивал блюда из ливанских ресторанов, а также рекламировал собственную продукцию — шоколад, печенье и другие сладости.

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