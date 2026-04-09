Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
14:13, 9 апреля 2026

Блогера приговорили к 75 годам тюрьмы за жестокое преступление

Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: @cashcartier

В США блогера Cash Cartier (настоящее имя — Калеб Микенс), который жестоко расправился с возлюбленной Шейлой Куэвас, приговорили к 75 годам тюрьмы. Об этом сообщает газета New York Post.

По словам прокуроров, 8 октября 2023 года блогер позвонил в службу 911 и сообщил, что его девушка не дышит. Прибывшие на место медики обнаружили у Куэвас колотые раны и сломанные ребра, спасти ее не удалось. Микенс заявил, что на нее набросилась его собака. Сотрудники службы контроля за животными забрали питомца и усыпили его.

В ходе расследования полиция не нашла никаких доказательств того, что с Куэвас расправилось именно животное. Через некоторое время Микенса задержали по подозрению в совершении преступления: согласно версии следствия, он накачал девушку наркотиками и избил ее до смерти.

Блогеру предъявили обвинение в расправе над возлюбленной. Также в суде выступили несколько девушек, с которыми Микенс в прошлом состоял в отношениях. Они рассказали, что сталкивались с сексуальным насилием и пытками со стороны обвиняемого. В итоге суд приговорил его к 75 годам тюрьмы.

Ранее стало известно, что американского TikTok-блогера Бенджамина Глисона арестовали по обвинению в многочисленных изнасилованиях. Ему грозит пожизненное заключение.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok