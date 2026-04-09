Блогера приговорили к 75 годам тюрьмы за жестокое преступление

Блогера Cash Cartier приговорили к 75 годам тюрьмы за расправу над девушкой

В США блогера Cash Cartier (настоящее имя — Калеб Микенс), который жестоко расправился с возлюбленной Шейлой Куэвас, приговорили к 75 годам тюрьмы. Об этом сообщает газета New York Post.

По словам прокуроров, 8 октября 2023 года блогер позвонил в службу 911 и сообщил, что его девушка не дышит. Прибывшие на место медики обнаружили у Куэвас колотые раны и сломанные ребра, спасти ее не удалось. Микенс заявил, что на нее набросилась его собака. Сотрудники службы контроля за животными забрали питомца и усыпили его.

В ходе расследования полиция не нашла никаких доказательств того, что с Куэвас расправилось именно животное. Через некоторое время Микенса задержали по подозрению в совершении преступления: согласно версии следствия, он накачал девушку наркотиками и избил ее до смерти.

Блогеру предъявили обвинение в расправе над возлюбленной. Также в суде выступили несколько девушек, с которыми Микенс в прошлом состоял в отношениях. Они рассказали, что сталкивались с сексуальным насилием и пытками со стороны обвиняемого. В итоге суд приговорил его к 75 годам тюрьмы.

