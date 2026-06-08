Мужчина пережил клиническую смерть и увидел в загробном мире людей из будущего

Житель США пережил клиническую смерть и рассказал о загробных видениях

Житель США Лэндон Деннис рассказал, что попал в загробный мир во время операции и получил два предсказания от людей из будущего. Его историей делится Need To Know.

В сентябре 2022 года Деннис пережил клиническую смерть из-за передозировки наркотиками. По его словам, в машине скорой помощи он отделился от своего тела и стал наблюдать за всем сверху.

Затем мужчина якобы переместился на тот свет. Он рассказал, что стоял в поле травы и видел перед собой яркие огни — дедушку и племянницу. «Я осознал, что огни — это молитвы тех, кто больше не жив на Земле, но жив в этом, ином мире», — описал свои видения Деннис.

После, как утверждает мужчина, перед ним появились молодая женщина и мужчина без примечательных черт. Интуитивно он понял, что это его будущие родственники. Они якобы предупредили Денниса о двух событиях, которые произойдут в его жизни. По словам мужчины, одно из них уже случилось, второе пока нет.

«Я почувствовал, как цунами любви окутало меня, когда меня выбросило обратно в собственное тело», — рассказал мужчина. Хоть врачи и прогнозировали, что мужчина после операции может остаться с необратимыми повреждениями мозга, сейчас он чувствует себя хорошо.

Ранее жительница США Барбара Бартоломе рассказала, как около 40 лет назад пережила остановку сердца и попала в загробный мир. «Я чувствовала, будто завернута в прекрасное одеяло любви и принятия, и мне было абсолютно чудесно», — описала увиденное она.

