Британец Дэйв Синглтон пережил восьмиминутную остановку сердца и увидел тот свет

Когда сердце 65-летнего британца Дэйва Синглтона перестало биться, он, по его словам, попал в прекрасный сад и увидел близких. Переживший остановку сердца мужчина утверждает, что видел тот свет. Подобные заявления часто делают люди, прошедшие через клиническую смерть. Как они описывают загробный мир — рассказывает «Лента.ру».

«Я сидел в прекрасном саду, залитом теплым солнечным светом»

Проблемы с сердечно-сосудистой системой появились у Дэйва Синглтона в пожилом возрасте. Однажды, вернувшись домой, мужчина почувствовал слабость. Он заподозрил, что ритм его сердца начал замедляться, и попросил соседку, врача на пенсии, проверить его пульс. Она тут же вызвала скорую помощь.

В больнице Дэйва экстренно подключили к аппаратам жизнеобеспечения. Его сердце останавливалось несколько раз, но его реанимировали.

По словам Синглтона, в эти моменты ему казалось, что свет тускнеет и над ним закрывается занавес. Но врачи каждый раз вырывали его из видений

Синглтон вспоминает, что чувствовал себя так, будто его избил боксер-тяжеловес. Несмотря на усилия врачей, во время одного из приступов его сердце остановилось на восемь минут. В этот период, по его утверждению, он и попал в загробный мир.

Я сидел в прекрасном саду, залитом теплым солнечным светом. Позади меня была высокая живая изгородь, и я слышал голоса и смех с другой ее стороны. Я знал, что там собрались мои семья и друзья, так что, должно быть, это было особенное событие

Дэйв Синглтон

По словам Синглтона, он чувствовал, что должен присоединиться к близким — встать и обойти изгородь. Однако он так хотел полюбоваться открывшимся видом полей и холмов, что остался на месте. «Я был счастлив и доволен», — признался он.

Вдруг видение исчезло, и он снова оказался в палате. Теперь перед собой он видел лишь врачей, спасших его жизнь. «Честно говоря, я не хотел возвращаться, так как было очень некомфортно и шумно», — признался Синглтон. После этого происшествия он решил потратить остаток жизни на то, что действительно любит, — путешествия и рисование.

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«Ко мне вышел ослепительно сияющий Господь»

Проблемы с сердцем привели на тот свет и 68-летнюю Шарлотту Холмс из американского штата Канзас. В 2019 году американка провела с остановившимся сердцем 11 минут. За это время она, по ее словам, пережила «путешествие в запредельное» и узнала, как выглядят рай и ад.

Холмс рассказывает, что сначала вышла из тела и оказалась на небе, где встретилась с умершими родными. Там же она увидела ребенка, которого потеряла во время беременности. Все они были молоды и красивы.

После этого, по словам Холмс, к ней вышел «ослепительно сияющий» Господь. Он перенес ее из благоухающего рая в ад, где она чувствовала вонь разлагающихся тел, слышала крики и видела страдания грешников.

Господь сказал: "Я показываю это, чтобы ты узнала, что если некоторые из вас не изменят свою жизнь, то окажутся именно здесь". Я услышала, как Отец сказал: "У тебя есть время вернуться и рассказать им" Шарлотта Холмс

«Это было теплое и пушистое чувство»

Переживший остановку дыхания Джеймс Рейнольдс заявил, что на грани жизни и смерти Бога не видел. Ему должны были удалить желчный пузырь, и он не переживал об исходе процедуры, однако после операции что-то пошло не так. Пациент должен был прийти в себя в течение 20 минут, однако в итоге этот процесс занял около двух часов.

Первое наблюдение — я под кайфом. (...) Второе наблюдение — в моем теле четыре отверстия

Джеймс Рейнольдс

По словам Рейнольдса, когда он первый раз открыл глаза, к нему подошла медсестра, чтобы сделать ему обезболивающий укол. Он начал погружаться в сон и остановил взгляд на часах, висящих на стене напротив. Неожиданно он понял, что не может определить по ним время.

В тот момент, как рассказывает Рейнольдс, его ослепила белизна комнаты. Она становилась все ярче, а через мгновение все исчезло. Позже врачи объяснили, что он пережил остановку дыхания. Восстановление Рейнольдса прошло гладко, вскоре он вернулся домой.

Как вспоминает Рейнольдс, «на грани» его мысли прояснились. Он не увидел Бога, но испытал странное «теплое и пушистое» чувство

«Он привел ее в райский сад безусловной любви»

28-летняя Элизабет Крон пережила внетелесный опыт в 1988 году. Тогда была сильная гроза, но она все же решила пойти в синагогу с детьми. На улице Крон взяла зонт, чтобы раскрыть его, и ее обручальное кольцо соприкоснулось с его ручкой. В этот момент в зонт ударила молния. Элизабет потеряла сознание и упала на землю. Однако она утверждает, что помнит совсем иное.

Женщина описала свои мысли и ощущения в тот момент так: она была уверена, что пошла в здание за детьми, как вдруг поняла, что парит над землей. По словам Крон, она смогла увидеть собственное тело, лежащее с зонтом на земле у машины

Как описывает Крон, она тщетно пыталась заставить себя подняться с земли, когда увидела летящий шар света. По ее словам, шар привел ее в райский сад «безусловной любви». Там, как утверждает Элизабет, она встретила своего покойного деда, который рассказал ей, что если она вернется к жизни, то родит третьего ребенка и разведется с мужем. Впоследствии, как отмечает Элизабет, его предсказания сбылись.

В разговоре дед предложил оживить Крон, и она согласилась. Только после этого, по ее впечатлениям, она очнулась на парковке. По словам Крон, после удара молнии она начала видеть вещие сны.

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Околосмертные переживания связаны с нарушением работы мозга

Как отмечает исследователь околосмертных переживаний Крис Керр, странные видения, возникающие у людей на грани жизни и смерти, имеют общие черты. Так, им часто являются умершие родственники и домашние животные. Реже появляется образ Бога. Некоторые люди в этом состоянии второй раз переживают судьбоносные моменты из жизни. Другие думают о недоделанных делах.

Независимо от содержания, видения, по словам пациентов, кажутся реальными и совершенно уникальными по сравнению с чем-либо еще, что они когда-либо испытывали

Околосмертные переживания также могут выражаться во внетелесном опыте. Это явление заставляет человека думать, что он покинул свое физическое тело. Некоторые даже видят его со стороны.

Предположительно, все эти видения являются нейропсихическим феноменом. Их вызывает мозг, вынужденный работать иначе в условиях недостатка кислорода и глюкозы, который вызывает временная остановка сердца. Околосмертные переживания схожи по природе с галлюцинациями. На них может влиять стресс, а также нарушение работы таких органов, как почки, печень и легкие.