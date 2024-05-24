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18:14, 24 мая 2024Из жизни

Выжившая после удара молнии женщина рассказала о появлении пророческого дара

Выжившая после удара молнии женщина в США рассказала о своих вещих снах

Фото: Nat K / Unsplash

В США женщина выжила после удара молнии и утверждает, что начала видеть вещие сны. О появлении пророческого дара она рассказала на YouTube-канале Shaman Oaks.

В 1988 году 28-летняя Элизабет Крон поехала с детьми в синагогу. В тот день, как вспоминает женщина, была сильная гроза. Крон взяла зонт, и ее обручальное кольцо соприкоснулось с его ручкой — и в этот момент в зонт ударила молния. Дети Крон закричали и побежали к синагоге, а женщина потеряла сознание и рухнула на землю. При этом она утверждает, что ясно помнит необычные ощущения: она была уверена, что пошла в здание за детьми, как вдруг поняла, что на самом деле парит над землей. По ее словам, она смогла увидеть собственное тело, лежащее с зонтом на земле у машины.

Это явление известно как внетелесный опыт: в таких случаях человеку кажется, что он вышел из своего физического тела. Иногда он даже видит его со стороны. Такой эффект может возникнуть в результате нарушения работы некоторых областей мозга, обезвоживания, стресса, а также действия психоактивных веществ.

Происходящее далее Крон описывает следующим образом: она тщетно пыталась заставить себя подняться с земли, когда увидела летящий шар света. По ее словам, он привел ее в райский сад «безусловной любви». Там, как утверждает женщина, у нее состоялась беседа с покойным дедом. Он рассказал Крон, что если женщина вернется к жизни, то родит третьего ребенка и разведется с мужем. Впоследствии, как отмечает Крон, его предсказания сбылись.

Женщина уверяет, что ее дед предвидел, что президентом Америки станет Джордж Буш-старший, и раскрыл ей результат Супербоула — национальной финальной лиги США по американскому футболу. Крон рассказывает, что в разговоре с родственником она решила вернуться на землю, когда он предложил ее «оживить», и тогда очнулась на парковке.

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После пережитого ей пришлось несколько месяцев лежать в кровати, потому что ее ноги были обожжены. Тогда Крон и стали сниться вещие, как она уверяет, сны. Так, в 1996 году она якобы увидела во сне крушение рейса 800 авиакомпании Trans World Airlines до того, как оно произошло. По ее словам, она предсказала номер рейса и количество человек на борту. «Это нервировало меня», — призналась Крон. Однажды ей приснились имена жертв, которые, как говорит Крон, совпали с личностями реальных пострадавших.

Чтобы не забывать о снах, она стала их записывать. Когда женщина начала работать над книгой о своем даре, студент ее соавтора решил сопоставить записи Крон и события тех лет. Он выяснил, что не все ее кошмары сбылись. Женщина предположила, что сны могли сбыться, но о событиях из них могли просто не сообщить в новостях.

Сейчас Крон сталкивается с вещими снами реже. «Я почти уверена, что это потому, что я рассказываю о них», — объяснила она эти перемены.

Ранее сообщалось, что в США мужчина выиграл 837 тысяч долларов после вещего сна сестры. До того как он сорвал джекпот, женщина увидела во сне, что он нашел кучу золота.

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      Юлия Юткина
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