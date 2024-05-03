Вещий сон женщины предсказал выигрыш 78,2 миллиона рублей в лотерею

В США мужчина выиграл $837 тысяч после вещего сна сестры

Житель США выиграл в лотерею 837 тысяч долларов (78,2 миллиона рублей) после вещего сна своей сестры. Об этом сообщает сайт North Carolina Education Lottery.

Дэвид Этвелл из города Каннаполис, штат Северная Каролина, купил счастливый лотерейный билет в магазине недалеко от дома. Мужчина угадал все пять номеров розыгрыша и сорвал джекпот. При этом Этвелл заявил, что победу предсказал сон его сестры. Еще до розыгрыша женщине приснилось, что брат нашел кучу золота. «Мой родные всегда говорили, что я самый удачливый в семье», — заявил американец.

Он признался, что был шокирован выигрышем. «Сначала я увидел, что джекпот упал до 100 тысяч и понял, что кто-то его сорвал. Но я понятия не имел, что это я», — поделился приятными воспоминаниями Этвелл.

Мужчина заявил, что пожертвует часть денег церкви, а остальные потратит на оплату долгов.

Ранее сообщалось, что жительница США разбогатела на 50 тысяч долларов благодаря совету партнера. Именно он посоветовал женщине купить лотерейный билет.

