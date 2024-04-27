Женщина разбогатела на 4,6 миллиона рублей благодаря совету бойфренда

В США женщина купила лотерейный билет по совету бойфренда и сорвала куш

Жительница США разбогатела на 50 тысяч долларов (4,6 миллиона рублей) благодаря совету партнера. Об этом сообщает Maryland Lottery.

Бойфренд порекомендовал возлюбленной из штата Мэриленд купить лотерейный билет. Мужчина живет в штате, где не проходят розыгрыши, поэтому призвал партнершу попытать удачу в лотерее. «Он всегда говорит: "Просто играй. Это всего лишь пара долларов"» — рассказывает американка.

Женщина прислушалась к совету и приобрела билет лотереи Powerball за 10 долларов (922 рубля). Спустя несколько дней после розыгрыша американка решила проверить билет и обнаружила, что выиграла 50 тысяч долларов. «Я подумала: "Это должно быть сбой. Не может быть"», — вспоминает она. Женщина позвонила матери, и та перепроверила билет и подтвердила выигрыш.

Счастливая победительница рассказала, что планирует потратить призовые деньги на отпуск с дочерью. Также она призналась, что выигрыш очень поможет ей с кредитами. Теперь американка собирается регулярно покупать лотерейные билеты.

Ранее сообщалось, что жительница США выиграла миллион долларов в лотерею и едва не забыла о розыгрыше. Женщина рассказала, что регулярно покупает лотерейные билеты, однако никогда не следит за розыгрышами.

