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10:08, 25 апреля 2024Из жизни

Женщина выиграла миллион долларов в лотерею и забыла о билете

В США женщина сорвала джекпот в лотерею и на несколько недель забыла о билете

Фото: Nathan Howard / Reuters

Жительница США выиграла миллион долларов (93,7 миллиона рублей) в лотерею и едва не забыла о розыгрыше. Об этом сообщает Oregon Lottery.

52-летняя Лесли Карр из города Портленд, штат Орегон, регулярно покупает лотерейные билеты, однако никогда не следит за розыгрышами. По словам женщины, она неделями хранит билеты в пластиковом контейнере, но не особо надеется на везение.

Однако, когда американка узнала, что кто-то сорвал джекпот в лотерее Powerball, она вспомнила про старые билеты и решила их проверить. Карр отнесла стопку в магазин и просканировала каждый билет в торговом автомате.

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В какой-то момент на экране высветилось сообщение с приглашением в офис лотереи. Женщина позвала на помощь сотрудника магазина и попросила его перепроверить билет. «Я услышала, как он сказал: "О, я не могу его обналичить, потому что ваш приз составляет более тысячи долларов". И тогда у меня в животе запорхали бабочки», — вспоминает женщина. Вскоре выяснилось, что американка выиграла миллион долларов в розыгрыше лотереи Raffle.

Карр планирует потратить крупный денежный приз на погашение ипотеки за дом, новый пикап и отпуск на Гавайях.

Ранее сообщалось, что жительница США получила от сына в подарок лотерейный билет и разбогатела благодаря ему. Женщина рассказала, что сын сам играет в лотерею и решил подарить билет ей, потому что уезжал в отпуск на время розыгрыша.

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      Алиса Удовик
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