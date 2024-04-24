Неожиданный подарок сына принес матери миллион долларов

UPI: в США женщина получила от сына лотерейный билет и выиграла миллион долларов

Жительница США получила от сына подарок в виде лотерейного билета и разбогатела. Об этом сообщает UPI.

Мария Ролдан из города Вьенна, штат Вирджиния, рассказала, что сын преподнес ей неожиданный подарок в связи с тем, что уезжал в отпуск и не мог находиться дома во время розыгрыша. Мать приняла билет и стала дожидаться результатов.

Вскоре Роланд узнала, что ее билет оказался выигрышным. Женщина сорвала куш в размере одного миллиона долларов (93 миллиона рублей). Когда американка рассказала радостную новость сыну, тот сначала не поверил, что она стала победительницей. «Ты шутишь, да?» — спросил он первым делом.

Позже сын вместе с матерью отправился в офис лотереи, чтобы получить крупный денежный приз.

Ранее сообщалось, что жительница США стала долларовой миллионершей благодаря желанию перекусить пиццей. Женщина рассказала, что планирует потратить деньги на оплату счетов и отпуск.