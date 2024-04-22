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09:18, 22 апреля 2024Из жизни

Желание перекусить пиццей сделало женщину долларовой миллионершей

В США женщина купила лотерейный билет по пути за пиццей и сорвала джекпот

Фото: alisafarov / Shutterstock / Fotodom

Жительница США стала долларовой миллионершей благодаря желанию перекусить пиццей. Об этом сообщает Michigan Lottery Connect.

41-летняя американка из штата Мичиган рассказала, что ее муж регулярно покупает лотерейные билеты. Однажды женщина решила последовать его примеру, когда ехала за пиццей. По пути она приобрела билет мгновенной лотереи и вскоре стерла с него защитный слой. Внезапно она обнаружила, что сорвала джекпот в размере двух миллионов долларов (188,3 миллиона рублей).

Американка крайне удивилась, когда поняла, что стала победительницей. «Я позвонила мужу, чтобы сообщить ему эту новость, потому что была так взволнована. Я не могла дождаться, когда вернусь домой!», — призналась она.

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Ранее житель США случайно разбогател благодаря тому, что последовал примеру героя фильма.

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      Алиса Удовик
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