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09:43, 18 февраля 2025Из жизни

Мужчина пережил остановку дыхания после операции и рассказал об увиденном

Daily Mail: переживший остановку дыхания пациент рассказал о яркой белизне
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Freepik

Мужчина по имени Джеймс Рейнольдс оказался на грани жизни и смерти после операции и увидел белый свет. Об этом он рассказал Daily Mail.

Рейнольдс лег в больницу, чтобы ему удалили желчный пузырь. По словам мужчины, он особо не переживал перед операцией, поскольку она не очень сложная, и он доверял врачам. Однако после процедуры что-то пошло не так. Пациент должен был приходить в себя всего 20 минут, однако в итоге этот процесс занял около двух часов.

«Первое наблюдение — я под кайфом. <...> Второе наблюдение — в моем теле четыре отверстия», — вспоминает мужчина. По словам Рейнольдса, когда он открыл глаза, к нему подошла медсестра вколоть ему обезболивающее. Он начал погружаться в сон и вдруг обнаружил, что не может определить время по настенным часам, висящим напротив. Как рассказывает Рейнольдс, в тот момент его стала ослеплять белизна комнаты, которая становилась все ярче. Через мгновение все исчезло. Оказалось, что он пережил остановку дыхания.

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Как вспоминает Рейнольдс, «на грани» его мысли прояснились. Он не увидел Бога, но испытал странное «теплое и пушистое» чувство. В итоге восстановление мужчины прошло гладко, и он вернулся домой.

Ранее сообщалось, что жительница Англии пережила 14-минутную остановку сердца на последнем месяце беременности и смогла стать матерью. 30 врачей экстренно провели женщине сердечно-легочную реанимацию и одновременно с этим сделали кесарево сечение.

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