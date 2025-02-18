Мужчина пережил остановку дыхания после операции и рассказал об увиденном

Daily Mail: переживший остановку дыхания пациент рассказал о яркой белизне

Мужчина по имени Джеймс Рейнольдс оказался на грани жизни и смерти после операции и увидел белый свет. Об этом он рассказал Daily Mail.

Рейнольдс лег в больницу, чтобы ему удалили желчный пузырь. По словам мужчины, он особо не переживал перед операцией, поскольку она не очень сложная, и он доверял врачам. Однако после процедуры что-то пошло не так. Пациент должен был приходить в себя всего 20 минут, однако в итоге этот процесс занял около двух часов.

«Первое наблюдение — я под кайфом. <...> Второе наблюдение — в моем теле четыре отверстия», — вспоминает мужчина. По словам Рейнольдса, когда он открыл глаза, к нему подошла медсестра вколоть ему обезболивающее. Он начал погружаться в сон и вдруг обнаружил, что не может определить время по настенным часам, висящим напротив. Как рассказывает Рейнольдс, в тот момент его стала ослеплять белизна комнаты, которая становилась все ярче. Через мгновение все исчезло. Оказалось, что он пережил остановку дыхания.

Как вспоминает Рейнольдс, «на грани» его мысли прояснились. Он не увидел Бога, но испытал странное «теплое и пушистое» чувство. В итоге восстановление мужчины прошло гладко, и он вернулся домой.

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