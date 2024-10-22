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08:00, 22 октября 2024Из жизни

Женщина увидела рай и ад во время клинической смерти

Женщина из США рассказала, как пережила клиническую смерть и увидела ад

Кадр: The 700 Club / YouTube

Пожилая женщина из США рассказала об увиденном во время клинической смерти, пишет Daily Mail.

68-летняя Шарлотта Холмс из штата Канзас отправилась на прием к кардиологу в 2019 году. Врач измерял давление и, увидев результат, сказал Холмс, что у нее вот-вот случится инфаркт или инсульт. Через несколько минут после этого у Холмс действительно случился приступ. Врачи успешно реанимировали женщину, но она провела около 11 минут с остановившимся сердцем. За это время американка, по ее словам, пережила «путешествие в запредельное» и узнала как выглядят рай и ад.

По словам Холмс, сразу после остановки сердца она «вышла из тела» и оказалась на небе, где встретилась с умершими родными, которые были молоды и красивы. Она увидела ребенка, которого потеряла во время беременности. А после этого к ней якобы вышел «ослепительно сияющий» Господь. Он перенес женщину из Рая в Ад. Холмс рассказала, что после благоухания Рая запах в Аду был чудовищным — это была вонь разлагающихся тел. Женщина слышала крики и видела страдания грешников. «Он сказал: "Я показываю это, чтобы ты узнала, что если некоторые из вас не изменят свою жизнь, то окажутся именно здесь". Я услышала, как Отец сказал: "У тебя есть время вернуться и рассказать им"», — поделилась своим опытом Холмс.

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      Антонина Черташ
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