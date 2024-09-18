Молодой учитель выжил после 40-минутной остановки сердца из-за удара молнии

В Республике Корея 29-летний учитель выжил после 40-минутной остановки сердца

Мужчина из Республики Корея, в которого ударила молния во время грозы, выжил после 40-минутной остановки сердца и полностью поправился. Об этом сообщает The Korea Times.

Заряд природного электричества ударил в дерево, рядом с которым проходил 29-летний учитель Ким Кванхэн из города Кванджу, 5 августа. Молодой мужчина сразу же потерял сознание. Вскоре его обнаружил случайный прохожий и вызвал скорую.

Кванхэна доставили в больницу, однако к тому моменту его сердце не билось уже 40 минут. «Так как его легкие и сердце были в очень плохом состоянии из-за длительной остановки, мы, откровенно говоря, думали, что шансов нет», — признался один из медиков, лечивших мужчину.

Благодаря реанимационным мероприятиям Кванхэну удалось запустить сердце. Через 10 дней после удара молнии он смог самостоятельно дышать. В последующие дни он быстро шел на поправку, несмотря на трудности с приемом пищи и общую слабость. 2 сентября его выписали из больницы. При этом врачи заявили, что он полностью здоров.

Мужчина сказал, что медики подарили ему вторую жизнь и пожертвовал им 10 миллионов вон (692 тысячи рублей).

Ранее в США 17-летняя девушка спасла женщину после удара молнии. Пострадавшую ударило током через телефон во время грозы.