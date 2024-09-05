17-летняя девушка спасла женщину после удара молнии

В США женщина пережила удар молнии и рассказала о случившемся

В США женщину удалось спасти после удара молнии. Она рассказала о случившемся ABC8 News.

29 августа на штат Вирджиния обрушились грозы и ураган. Тэйлор Хейс во время непогоды была у себя дома в компании подруги Шонти Барли и ее 17-летней дочери. Когда в дом попала молния, Хейс прижимала к груди заряжающийся телефон. Через него ее ударило током. Женщина упала на пол, и у нее один за другим случились шесть эпилептических припадков. По словам Хейс, какое-то время она ощущала только бешено бьющееся сердце и холод.

Поняв, что произошло, Барли позвонила в 911. Пока парамедики добирались до места происшествия, диспетчер попросил ее сделать пострадавшей непрямой массаж сердца. По его словам, в противном случае женщина могла не пережить случившееся. Барли запаниковала, поэтому инициативу перехватила ее дочь. Девушка забрала у матери телефон и, следуя инструкциям диспетчера, провела сердечно-легочную реанимацию. К приезду врачей Хейс снова начала дышать.

Сейчас Хейс в больнице, ей помогают восстановиться после произошедшего. Она страдает от кратковременной потери памяти, головных болей и одышки. По ее словам, удар был примерно в 20 раз сильнее, чем удар током от розетки. После пугающего опыта она рада, что осталась жива, и благодарна дочери подруги, которая спасла ей жизнь.

Ранее сообщалось, что удар молнии в павильон на территории одного из парков в городе Чанчжоу провинции Цзянсу на востоке Китая привел к жертвам. Люди укрывались в павильоне от дождя.

