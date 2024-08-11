Удар молнии привел к гибели людей в Китае

Удар молнии на востоке Китая привел к гибели шести человек

Удар молнии в павильон на территории одного из парков в городе Чанчжоу провинции Цзянсу на востоке Китая привел к гибели шести человек. Об этом сообщили местные власти, передает ТАСС.

В результате обрушения павильона под завалом оказались люди, которые укрывались там от дождя. Погибли ли люди непосредственно от удара молнии или стали жертвами обрушения конструкции, не уточняется.

Пострадавшие были доставлены в больницу, их состояние оценивается как стабильное.

В начале августа сообщалось, что 37-летняя жительница Екатеринбурга выжила после удара молнии. В момент попадания молнии женщина находилась на берегу озера Тургояк в Челябинской области.