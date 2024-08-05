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11:15, 5 августа 2024Россия

37-летняя россиянка выжила после удара молнии

Е1.ru: жительница Екатеринбурга отдыхала на озере Тургояк и пережила удар молнии

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

Жительница Екатеринбурга отдыхала на озере Тургояк под Челябинском и пережила удар молнии. Об этом стало известно порталу Е1.ru.

По данным издания, все произошло с 37-летней россиянкой еще в конце июля. Однако семья женщины не раскрывала подробности, близкие хотели дождаться, когда она придет в себя.

Муж пояснил, что жительница Урала отправилась к подругам, на протяжении дня они общались и ничего не предвещало беды. Затем ему позвонили с незнакомого номера и объявили, что супруга находится в реанимации в тяжелом состоянии.

«Оказалось, ее нашли чужие люди, она была в 300 метрах от Золотого пляжа. Я поехал сразу, в больнице написал отказную и сам повез ее на машине в 40-ю в Екатеринбург», — поделился мужчина.

По его словам, женщине в плечо вошел разряд молнии, через ногу вышел. После инцидента россиянка впала в кому, врач, наблюдавший ее, признался, что впервые столкнулся с подобным за 30 лет практики.

Ранее сообщалось, что в Кемерово во время грозы молния ударила в мужчину, катавшегося по городу на велосипеде.

ЖЗЛ
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      Анна Щербакова
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