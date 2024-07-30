Молния ударила в ехавшего на велосипеде в грозу россиянина

В Кемерове велосипедист выжил после удара молнии

В Кемерове во время грозы молния ударила в мужчину, катавшегося по городу на велосипеде. Об этом пишет KP.RU.

Как рассказала изданию очевидица, в момент происшествия она услышала звук, похожий на взрыв петарды, после чего упал один из ехавших неподалеку велосипедистов. «От него просто вспышка и искры, как будто зажгли большой бенгальский огонь, — сообщила она. — Молния ударила, видимо, в цепочку: на теле в этом месте остался след, а саму цепочку разорвало, хотя она была очень толстая».

Пострадавшему попытались помочь оказавшиеся рядом автомобилисты. Велосипедист находился в сознании и попытался встать на ноги. В больнице у него диагностировали ожоги в области шеи, на боку и бедре, затронувшие пять процентов тела. Сейчас с ним работают врачи, которые оценивают состояние мужчины как средней степени тяжести.

Ранее молния ударила в прятавшихся под зонтом посетителей парка «Патриот» в Одинцовском городском округе Подмосковья. В результате три человека пострадали, еще одного спасти не удалось.