Один человек погиб и трое пострадали от удара молнии в парке «Патриот». Они все прятались под одним зонтом

Минздрав: человек погиб и 3 пострадали от удара молнии в парке «Патриот»

Один человек умер, еще трое пострадали после удара молнии в парке «Патриот» в Одинцовском районе Подмосковья. Об этом в воскресенье, 28 июля, сообщил Минздрав региона.

Пострадавших доставили в медицинское учреждение. Состояние одного из поступивших оценивается как тяжелое, остальных — средней степени тяжести.

Все пострадавшие были под одним зонтом

Как рассказали в экстренных службах, инцидент произошел на главной площади перед храмом Вооруженных сил (ВС) России. Люди, в которых ударила молния, прятались под зонтом от дождя.

В сети появилось видео этого момента. На кадрах видно, что три человека стоят рядом, а один из них держит зонт. В момент предполагаемого удара молнии они все падают на землю.

Как пишет «Московский комсомолец», основной удар пришелся на 67-летнего мужчину, впоследствии он скончался, и его 39-летнего зятя — капитана московской полиции. У последнего после удара «оказались сожжены брюки, оплавились кроссовки, а на ногах появились термические ожоги». Также пострадали 39-летняя супруга полицейского и ее 61-летняя мать.

Также молния ударила в дом в Подмосковье

Позже стало известно, что молния ударила еще в один дом в селе Подберезники Коломенского района Подмосковья, после чего он загорелся.

Очевидцы рассказали, что хозяйка дома в момент случившегося находилась неподалеку на улице и не пострадала. В результате пожара сгорела мансарда.

Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец прогнозировал на воскресенье, 28 июля, кратковременные дожди и грозы. По его словам, в последнюю неделю июля Центральную Россию захватит обширный североатлантический циклон с потоком прохладных воздушных масс полярного происхождения, ожидаются короткие дожди в сопровождении холодных северных ветров.