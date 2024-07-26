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12:56, 26 июля 2024Экономика

Москвичам объявили о последних теплых днях лета

Синоптик Тишковец: пик летнего тепла в столице пройден

Фото: Мария Купцова / «Лента.ру»

В столичном регионе окончание недели стает заключительной фазой самого теплого времени в году, сообщил у себя в Telegram-канале ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

На текущий период как раз приходится самый жаркий период лета, объяснил синоптик. В пятницу, 26 июля, воздух в столице прогреется до плюс 23-26 градусов Цельсия. В выходные станет еще немного теплее. В субботу, 27 июля, ожидается до плюс 24-27 градусов тепла, в воскресенье, 28 июля, до плюс 25-28 градусов. В воскресенье при этом ожидаются кратковременные дожди и грозы.

Июль уже оказался на 3,1 градуса теплее нормы. Кроме того, месяц выдался засушливым — всего выпало 40 миллиметров осадков, или 47 процента от месячной нормы. Начиная с грядущей недели станет ясно, что температурный «экватор» летнего сезона окончательно пройден, объяснил Тишковец.

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В последнюю неделю июля Центральную Россию захватит обширный североатлантический циклон. Он обеспечит поток прохладных воздушных масс полярного происхождения, что досрочно понизит показатели термометров до климатической нормы августа. По ночам температура не будет подниматься выше плюс 9-14 градусов Цельсия, днем ожидается до плюс 18-23 градусов. На протяжении всей недели также ожидаются короткие дожди в сопровождении холодных северных ветров, добавил синоптик.

Температурная норма для августа составляет плюс 12 градусов в ночное время и 21,5 градуса днем. Грядущий последний месяц лета превысит температурную норму всего на 0,5-1 градус. Кроме того, ожидается дефицит осадков в 20 процентов, а значит, в августе жителям столичного региона все же следует ждать солнечных дней.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд предсказал, что в грядущие выходные, 27 и 28 июля, температура в столице будет стремиться к 30 градусам тепла.

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