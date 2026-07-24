ЦСКА обыграл «Балтику» в первом матче нового сезона РПЛ со счетом 2:1

ЦСКА обыграл «Балтику» в первом матче нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 2:1. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Счет на первой минуте открыл форвард калининградцев Чинонсо Оффор. Армейцы ответили на это двумя голами в первом тайме. На 33-й минуте мяч в свои ворота срезал защитник «Балтики» Эвуардо Андерсон, а три минуты спустя победу хозяевам принес форвард Кирилл Глебов.

Таким образом, ЦСКА набрал три очка по итогам стартового тура. Следующим соперником подопечных Дмитрия Игдисамова станут «Крылья Советов». Игра пройдет в Москва 1 августа, она начнется в 16:15.

«Балтика» в тот же день примет дома столичное «Динамо». Матч начнется в 20:45 по московскому времени.

