Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
22:09, 24 июля 2026 (обновлено: 22:18, 24 июля 2026)Спорт

ЦСКА обыграл «Балтику» в первом матче нового сезона РПЛ

ЦСКА обыграл «Балтику» в первом матче нового сезона РПЛ со счетом 2:1
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

ЦСКА обыграл «Балтику» в первом матче нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ) со счетом 2:1. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Счет на первой минуте открыл форвард калининградцев Чинонсо Оффор. Армейцы ответили на это двумя голами в первом тайме. На 33-й минуте мяч в свои ворота срезал защитник «Балтики» Эвуардо Андерсон, а три минуты спустя победу хозяевам принес форвард Кирилл Глебов.

Таким образом, ЦСКА набрал три очка по итогам стартового тура. Следующим соперником подопечных Дмитрия Игдисамова станут «Крылья Советов». Игра пройдет в Москва 1 августа, она начнется в 16:15.

«Балтика» в тот же день примет дома столичное «Динамо». Матч начнется в 20:45 по московскому времени.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    «Началось?» В России заявили об ударе по центру принятия решений Украины после обстрела военной выставки под Киевом
    Лидер АдГ раскрыла опасность кадровых перестановок Мерца
    Собянин назвал число летевших в направлении Москвы беспилотников
    США ударили по танкеру со сжиженным газом в Оманском заливе
    Пляжи российского региона атаковали опасные медузы
    Названо имя инициатора разбитой армией России военной выставки БПЛА под Киевом
    Склад еще одной торговой сети пострадал от атаки БПЛА ВСУ под Петербургом
    Житель ДНР погиб при атаке БПЛА ВСУ
    ЦСКА обыграл «Балтику» в первом матче нового сезона РПЛ
    Светлана Лобода напомнила про премьеру трека снимком топлес
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok