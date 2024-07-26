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08:07, 26 июля 2024Экономика

Москвичам рассказали о погоде на выходных

Вильфанд: в выходные дни температура в Москве будет стремиться к 30 градусам

Фото: Александр Авилов / агентство «Москва»

В грядущий уикэнд температура в Москве будет стремиться к 30 градусам тепла. О погоде на выходных жителям столицы рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд, передает «РИА Новости».

По словам метеоролога, в пятницу, 26 июля, ожидается нормальная летняя погода с температурным фоном плюс 24-26 градусов. В субботу и воскресенье столбики термометров начнут подниматься.

«В воскресенье температура будет стремиться к 30-градусной отметке, до 28-29 может подняться за счет того, что яркое солнце будет светить», — заявил Вильфанд. Он отметил, что такая температура на два градуса превышает климатическую норму.

Ранее синоптик Александр Шувалов спрогнозировал прохладную погоду в Москве в ближайшее время. По его словам, 30-градусной жары в столице ждать не стоит.

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      Александра Качан
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