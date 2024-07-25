Синоптик высказался о возвращении жары в Москву

Синоптик Шувалов: 30-градусная жара в Москву не вернется

Жаркая погода свыше 30 градусов в ближайшее время в Москву и столичный регион не вернется, считает руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Своим прогнозом он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Погода приятной и останется. Сильной 30-градусной жары не стоит ждать Александр Шувалов руководитель прогностического центра «Метео»

«На уровне 26-28 градусов как максимум в течение дня на пике — да. Может быть, на востоке области 29, но 30 градусов уже не будет. Погода практически без осадков, облачная. Дожди могут быть сегодня (25 июля — прим «Ленты.ру») и в воскресенье во второй половине дня. Я бы охарактеризовал погоду как очень теплую», — высказался синоптик.

Как ранее сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус, ночь на 24 июля стала самой холодной в Москве с начала месяца. Столбики термометров на базовой метеостанции столицы ВДНХ опустились до плюс 12,4 градуса. В Подмосковье пик холода зафиксировали в Черустях, где температура снижалась до плюс 7.