В Москве прошла самая холодная ночь

Синоптик Леус: ночь 24 июля в столице стала самой холодной с начала месяца

Минувшая ночь, 24 июля, в столице оказалась самой холодной с начала месяца. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Столбики термометров на базовой метеостанции столицы ВДНХ опустились до отметки плюс 12,4 градуса. В центре города, на станции Балчуг, оказался «остров тепла» — температура ночью не опускалась ниже отметки плюс 17 градусов. В Московской области теплее всего было в Долгопрудном. Столбики термометров там оказались на отметке плюс 13,5 градуса. Самая низкая температура была отмечена в Черустях (плюс 7 градусов).

Ранее стало известно, что 21 июля оказался самым жарким днем на Земле за всю историю наблюдений. Новый рекорд превысил показатели июля 2023 года на 0,1 градуса Цельсия — средняя температура воздуха в мире в этот день достигла 17,09 градуса.