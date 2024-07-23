На Земле зафиксирован самый жаркий день в истории

Copernicus: 21 июля 2024 года стал самым жарким днем за всю историю наблюдений

На Земле зафиксировали самый жаркий день за всю историю наблюдений — им стал 21 июля 2024 года. Такие данные приводят исследователи европейской cлужбы по изменению климата Copernicus.

Специалисты ведут наблюдения с 1940 года. Новый рекорд превысил показатели июля 2023 года на 0,1 градуса Цельсия — средняя температура воздуха в мире в этот день достигла 17,09 градуса.

Кроме того, последние 12 месяцев на Земле оказались самыми теплыми в истории. 2023 год уже получил звание самого теплого с начала ведения учета, а 2024-й может побить этот рекорд, прогнозируют исследователи.

Средняя температура с июля 2023-го по июнь 2024 года была на 0,76 градуса Цельсия выше, чем в среднем за 1991-2020 годы, и на 1,64 градуса выше, чем в доиндустриальный период. Таким образом, температура превысила отметку в 1,5 градуса Цельсия в течение 12 месяцев подряд, подчеркнули специалисты.