Мир пережил самый жаркий год в истории

Copernicus: последние 12 месяцев на Земле оказались самыми теплыми в истории

Последние 12 месяцев на Земле оказались самыми теплыми за всю историю наблюдений. О том, что мир пережил рекордно жаркий год, сообщают эксперты Службы изменения климата Copernicus (C3S).

2023 год уже получил звание самого теплого с начала ведения учета, а 2024-й может побить этот рекорд, прогнозируют исследователи. Средняя температура с июля 2023-го по июнь 2024 года была на 0,76 градуса Цельсия выше, чем в среднем за 1991-2020 годы, и на 1,64 градуса выше, чем в доиндустриальный период. Получается, температура превысила отметку в 1,5 градуса Цельсия в течение 12 месяцев подряд, подчеркнули специалисты.

Столь высокие показатели в C3S связывают с природным феноменом Эль-Ниньо. Однако при нынешних темпах выбросов парниковых газов даже с его отступлением можно ожидать, что температура воздуха по всему миру продолжит расти.

Ранее в Минприроды спрогнозировали, что 2024 год может стать одним из самых жарких в России за последние 30 лет. По словам специалистов, последний раз такие высокие температуры фиксировались в 2012 году.