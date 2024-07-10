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17:38, 10 июля 2024Экономика

2024 году предрекли звание одного из самых жарких в России

Минприроды: 2024 год может войти в десятку самых теплых за последние 30 лет
СюжетЛесные пожары:

Фото: Анна Акельева / Коммерсантъ

Нынешний год может войти в десятку самых теплых в России за последние 30 лет. Такое звание ему предрек глава Минприроды Александр Козлов во время совещания с президентом Владимиром Путиным, слова чиновника приводит агентство «Интерфакс».

«Текущий год, по расчетам специалистов, может войти в десятку самых теплых за последние 30 лет. Примерно сейчас по прогнозу мы наблюдаем температуры, которые были в последний раз в 2012 году», — заявил министр.

Козлов также рассказал, что из-за сильной жары обстановка с лесными пожарами в стране осложняется. Их пик прогнозируется в ближайшие две-три недели. «Кроме Дальнего Востока, мы прогнозируем во второй половине июля — августе (лесные пожары) в Томской области, Красноярском крае, Тыве, Иркутской области и Ханты-Мансийском округе. Это то, на что нужно обратить особое внимание», — отметил глава Минприроды.

Ранее в этот же день жителей ряда регионов страны предупредили о 40-градусной жаре.

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      Полина Кислицына
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