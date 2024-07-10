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16:02, 10 июля 2024Экономика

Жителей ряда регионов России предупредили о сильной жаре

Синоптик Вильфанд: 40 градусов жары ожидается в Астраханской области

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В ряде регионов России ожидается 40-градусная жара. Кому ждать особенно знойной погоды, ТАСС рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

К опасной отметке температура подойдет на юге страны — в Ставропольском крае воздух прогреется до 40 градусов, а в Краснодарском — до 41. В Ростовской области столбики термометров поднимутся до 40-42 градусов, аналогичный прогноз передают и для жителей Астраханской области. На побережье Черного моря, по сведениям синоптика, температура повысится до 37 градусов при норме 30-32 градуса.

О сильной жаре предупреждают и жителей Северного Кавказа. В Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Чечне и Карачаево-Черкесии температура составит 36-38 градусов. Вдобавок к этому там пройдут сильные дожди, а ветер усилится до 25 метров в секунду. Жаркие дни ждут и Дальний Восток. Напряженная пожарная обстановка будет наблюдаться на юге Якутии, в Бурятии и Забайкалье, отметил Вильфанд.

В Москве очередная волна удушливой жары продлится до 20 июля. Температура в этот период достигнет 30-31 градуса, предупредила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

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