Москвичей предупредили о двухнедельной жаре

Синоптик Позднякова: жара в Москве может задержаться на пару недель

Жара, которая вернулась в Москву и Московскую область после короткого похолодания, может задержаться на пару недель. Об этом жителей столичного региона предупредила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в разговоре с «Известиями».

По словам синоптика, по-настоящему летняя погода продлится до 20 июля. При этом она отметила, что во время почти двухнедельной жары в Москве будет преобладать температура в плюс 27-29 градусов, иногда достигая максимума в 30-31 градус. В Подмосковье столбики термометров в эти дни покажут плюс 24-29 градусов.

Что касается осадков, то кратковременные дожди могут пройти лишь во вторник, 9 июля. Следующий дождливый день ожидается лишь на следующей неделе. Позднякова рассказала, что в период с 15 по 20 июля кратковременные осадки пройдут несколько раз.

Между тем ночи в столице в ближайшие дни будут более прохладными.