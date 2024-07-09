Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
08:32, 9 июля 2024Экономика

Москвичей предупредили о двухнедельной жаре

Синоптик Позднякова: жара в Москве может задержаться на пару недель

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Жара, которая вернулась в Москву и Московскую область после короткого похолодания, может задержаться на пару недель. Об этом жителей столичного региона предупредила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в разговоре с «Известиями».

По словам синоптика, по-настоящему летняя погода продлится до 20 июля. При этом она отметила, что во время почти двухнедельной жары в Москве будет преобладать температура в плюс 27-29 градусов, иногда достигая максимума в 30-31 градус. В Подмосковье столбики термометров в эти дни покажут плюс 24-29 градусов.

Что касается осадков, то кратковременные дожди могут пройти лишь во вторник, 9 июля. Следующий дождливый день ожидается лишь на следующей неделе. Позднякова рассказала, что в период с 15 по 20 июля кратковременные осадки пройдут несколько раз.

Между тем ночи в столице в ближайшие дни будут более прохладными.

Что думаешь? Оцени!
      Полина Кислицына
      Обсудить
      Последние новости

      «Подарок для продолжения войны». Посол России обвинил США в умалчивании попадания украинской ракеты ПВО в больницу Киева

      Трамп назвал эго причиной продолжения Байденом борьбы за переизбрание

      В Петербурге болельщикам запретили развернуть флаг участвующего в СВО подразделения

      Аэропорты Астрахани и Волгограда ограничили работу на фоне атак беспилотников

      Сторонник «Азова» получил новый срок за пропаганду терроризма в российской ИК

      Российские военные улучшили положение на купянском направлении

      На Западе заявили о провале саммита НАТО еще до его начала

      На Западе оценили способность ЕС добиться автономии от США

      В России выросла популярность одного вида кредитов

      В ЛНР заявили об уничтожении наемника ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше