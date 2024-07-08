Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
12:57, 8 июля 2024Экономика

Москвичам пообещали прохладные ночи

Синоптик Вильфанд: в ближайшие ночи температура в столице понизится

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Ближайшие дни в Москве будут солнечными, без осадков, однако ночи станут более прохладными. Об этом ТАСС заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Теплая погода будет обеспечена повышенным давлением. Осадков не ожидается, по крайней мере, в течение рабочей недели, уточнил синоптик. К значительному понижению температуры воздуха по ночам приведет ветер северного направления. Амплитуда колебаний будет очень заметной: ночные температуры составят около плюс 15 градусов, дневные будут окажутся диапазоне плюс 26-31 градусов.

По словам Вильфанда, в понедельник, 8 июля, ожидается плюс 28-30 градусов Цельсия, во вторник, 9 июля — плюс 29-31 градус, в среду, 10 июля, столбики термометров поднимутся до плюс 26-28 градусов, в четверг, 11 июля, будет плюс 25-30 градусов, в пятницу, 12 июля — 26-31 градус.

Ранее в связи с высокими температурами воздуха в понедельник и вторник, 8 и 9 июля, в МЧС призвали москвичей быть осторожными и внимательными, избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головной убор и пить больше воды.

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Мария Черкасова
      Обсудить
      Последние новости

      Российские бомбардировщики совершили обманный маневр

      Казахстанским чиновникам запретили играть в карты на деньги

      В российском городе в новом доме рухнул потолок

      Москвичам пообещали прохладные ночи

      Предсказан расцвет смартфонов с ИИ

      Альбом группы «Кровосток» заблокировали в России

      В ЛНР осудят украинку за финансирование запрещенных в России террористических организаций

      Российский летчик рассказал о попытке его вербовки украинской разведкой

      МИД России исключил начало пристрелочных переговоров с США

      Россия резко нарастила поставки одного вида агропродукции в Китай

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше