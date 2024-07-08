Москвичам пообещали прохладные ночи

Синоптик Вильфанд: в ближайшие ночи температура в столице понизится

Ближайшие дни в Москве будут солнечными, без осадков, однако ночи станут более прохладными. Об этом ТАСС заявил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Теплая погода будет обеспечена повышенным давлением. Осадков не ожидается, по крайней мере, в течение рабочей недели, уточнил синоптик. К значительному понижению температуры воздуха по ночам приведет ветер северного направления. Амплитуда колебаний будет очень заметной: ночные температуры составят около плюс 15 градусов, дневные будут окажутся диапазоне плюс 26-31 градусов.

По словам Вильфанда, в понедельник, 8 июля, ожидается плюс 28-30 градусов Цельсия, во вторник, 9 июля — плюс 29-31 градус, в среду, 10 июля, столбики термометров поднимутся до плюс 26-28 градусов, в четверг, 11 июля, будет плюс 25-30 градусов, в пятницу, 12 июля — 26-31 градус.

Ранее в связи с высокими температурами воздуха в понедельник и вторник, 8 и 9 июля, в МЧС призвали москвичей быть осторожными и внимательными, избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головной убор и пить больше воды.