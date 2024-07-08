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10:12, 8 июля 2024Экономика

Москвичам снова пообещали жару

Температура 8 и 9 июля в столице достигнет плюс 31 градусов

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Globallookpress.com

Температура днем в столице в понедельник, 8 июля, и вторник, 9 июля, достигнет плюс 30-31 градусов Цельсия, сообщает Telegram-канал «МЧС Москва — Штормовые и экстренные предупреждения».

Главное управление МЧС России по Москве в связи с жарой рекомендовало москвичам быть осторожными и внимательными, избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головной убор и пить больше воды. Также рекомендуется соблюдать требования пожарной безопасности и исключить обращение с открытым огнем.

Ранее россиянам перечислили способы справиться с сонливостью в жаркую погоду. По словам врача-эндокринолога, нутрициолога Аделины Муртазиной, для этого важно пить достаточное количество воды, избегать длительного пребывания на солнце в периоды наивысших температур, а также отдыхать в прохладных помещениях.

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      Мария Черкасова
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