Москвичам снова пообещали жару

Температура 8 и 9 июля в столице достигнет плюс 31 градусов

Температура днем в столице в понедельник, 8 июля, и вторник, 9 июля, достигнет плюс 30-31 градусов Цельсия, сообщает Telegram-канал «МЧС Москва — Штормовые и экстренные предупреждения».

Главное управление МЧС России по Москве в связи с жарой рекомендовало москвичам быть осторожными и внимательными, избегать перегрева на солнце, использовать одежду светлых тонов и головной убор и пить больше воды. Также рекомендуется соблюдать требования пожарной безопасности и исключить обращение с открытым огнем.

Ранее россиянам перечислили способы справиться с сонливостью в жаркую погоду. По словам врача-эндокринолога, нутрициолога Аделины Муртазиной, для этого важно пить достаточное количество воды, избегать длительного пребывания на солнце в периоды наивысших температур, а также отдыхать в прохладных помещениях.