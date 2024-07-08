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07:45, 8 июля 2024Забота о себе

Россиянам назвали способы избавиться от сонливости в жару

Врач Муртазина: вымывание электролитов из организма в жару может быть опасным

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

В жаркую погоду организм человека сталкивается с дополнительной нагрузкой из-за высокой температуры окружающей среды. В данных непростых условиях организм старается регулировать свою температуру, чтобы сохранить оптимальный уровень, объяснила врач-эндокринолог, нутрициолог Аделина Муртазина в интервью «Газете.Ru».

Существует несколько причин, почему в жару может клонить в сон. Их назвала врач в ходе беседы с изданием.

«Дефицит энергии. Перегревание организма требует дополнительной энергии для охлаждения тела. Это может привести к утомлению и чувству сонливости», — отметила Муртазина.

Она напомнила, что в жару человек теряет больше жидкости через пот. Даже небольшая дегидратация может вызвать усталость и сонливость, уточнила врач. Кроме того, к сонливости может привести регуляция температуры тела.

Чтобы бороться со сном в жару, важно пить достаточное количество воды, избегать длительного пребывания на солнце и отдыхать в прохладных помещениях, также рассказала врач.

Муртазина посоветовала употреблять продукты с высоким содержанием воды. Например, фрукты и овощи (арбуз, дыня, огурцы и помидоры). По ее словам, рекомендуется употреблять около 2-3 литров воды в день, но этот показатель может варьироваться в зависимости от особенностей организма.

Ранее МЧС России предупредило жителей Москвы о жаре до плюс 31 градуса днем 8 и 9 июля. Так, спасатели призвали москвичей пить больше воды, надевать одежду из натуральных тканей и головные уборы, а также по возможности быть в тени.

В Гидрометцентре также заявили, что аномально высокие температуры вновь ожидаются в ряде российских регионов на этой неделе.

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      Марина Совина
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