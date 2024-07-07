Москвичей предупредили о сильной жаре

МЧС предупредило жителей Москвы о жаре до плюс 31 градуса 8 и 9 июля

МЧС России предупредило жителей Москвы о жаре до плюс 31 градуса днем 8 и 9 июля. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

Спасатели призвали москвичей пить больше воды, надевать одежду из натуральных тканей и головные уборы, а также по возможности быть в тени. В МЧС порекомендовали исключить обращение с открытым огнем.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что аномально высокие температуры вновь ожидаются в ряде российских регионов на следующей неделе.