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14:29, 7 июля 2024Россия

Москвичей предупредили о сильной жаре

МЧС предупредило жителей Москвы о жаре до плюс 31 градуса 8 и 9 июля

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress.com

МЧС России предупредило жителей Москвы о жаре до плюс 31 градуса днем 8 и 9 июля. Об этом ведомство сообщило в своем Telegram-канале.

Спасатели призвали москвичей пить больше воды, надевать одежду из натуральных тканей и головные уборы, а также по возможности быть в тени. В МЧС порекомендовали исключить обращение с открытым огнем.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил, что аномально высокие температуры вновь ожидаются в ряде российских регионов на следующей неделе.

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