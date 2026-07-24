Депутат Рады Дмитрук высмеял ответ Зеленского о кокаине и Макроне

Покинувший Украину депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в своем Telegram-канале иронично прокомментировал интервью украинского лидера Владимира Зеленского американской блогерше Лоре Лумер, в котором он заявил, что никогда не употреблял кокаин вместе с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Парламентарий обратил внимание на низкий уровень задаваемых вопросов и то, с какой готовностью на них отвечает глава государства.

По словам Дмитрука, подобные диалоги лишь подтверждают давно известный факт: сегодня целыми государствами управляют «самые обычные барыги и наркоманы», что, по его мнению, является настоящей трагедией. В своем посте он также отметил, что для украинской политической элиты это уже давно не секрет.

До этого стало известно, что Зеленский столкнулся с масштабным снижением поддержки среди населения.