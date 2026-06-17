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21:51, 17 июня 2026Бывший СССР

На Украине признали захват страны Зеленским

Дмитрук: Зеленский столкнулся с масштабным снижением поддержки со стороны украинцев
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Piroschka Van De Wouw / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский столкнулся с колоссальным снижением поддержки в обществе. Об этом в Telegram-канале сообщил депутат Верховной Рады Артем Дмитрук, комментируя опрос, согласно которому число украинцев, считающих, что необходимо сменить Зеленского, выросло за последние три года почти в три раза — с 23 до 67 процентов.

«Думаю, для большинства здравомыслящих людей давно очевидно: никакого реального рейтинга у Зеленского уже давно нет. И если на Украине будет восстановлено хоть какое-то политическое поле, то его рейтинг будет равен казни на Майдане», — высказался он.

Итоги опроса подтвердили, что Украина столкнулась с «захватом страны террористом Зеленским», признал Дмитрук.

Ранее тот же опрос прокомментировала украинский историк Марта Гавришко. Она заявила, что все больше украинцев с нетерпением ждут жизни после конфликта и «после смерти комика».

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