Дмитрук: Зеленский столкнулся с масштабным снижением поддержки со стороны украинцев

Президент Украины Владимир Зеленский столкнулся с колоссальным снижением поддержки в обществе. Об этом в Telegram-канале сообщил депутат Верховной Рады Артем Дмитрук, комментируя опрос, согласно которому число украинцев, считающих, что необходимо сменить Зеленского, выросло за последние три года почти в три раза — с 23 до 67 процентов.

«Думаю, для большинства здравомыслящих людей давно очевидно: никакого реального рейтинга у Зеленского уже давно нет. И если на Украине будет восстановлено хоть какое-то политическое поле, то его рейтинг будет равен казни на Майдане», — высказался он.

Итоги опроса подтвердили, что Украина столкнулась с «захватом страны террористом Зеленским», признал Дмитрук.

Ранее тот же опрос прокомментировала украинский историк Марта Гавришко. Она заявила, что все больше украинцев с нетерпением ждут жизни после конфликта и «после смерти комика».