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21:13, 17 июня 2026Бывший СССР

На Украине рассказали об ожидании смерти Зеленского

Историк Гавришко сообщила о стремительном падении рейтингов Зеленского
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Украинский историк Марта Гавришко рассказала о падении рейтингов президента Владимира Зеленского среди населения. Она высказалась об этом на своей странице в социальной сети X.

Гавришко прокомментировала опрос, согласно которому число украинцев, считающих, что необходимо сменить Зеленского, выросло за три последних года почти в три раза — с 23 до 67 процентов.

«Поддержка Зеленского стремительно падает. Все больше украинцев с нетерпением ждут жизни после войны и после смерти комика. Проблема в том, что эти два события могут быть взаимосвязаны», — заявила она.

Ранее экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин призвал Зеленского снять корону и начать договариваться. По мнению Соскина, если бы Зеленский позвонил главе России Владимиру Путину, не было бы ударов.

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