06:43, 15 мая 2026

На Украине призвали Зеленского снять корону

Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский. Фото: Globallookpress.com

Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала призвал украинского лидера Владимира Зеленского снять корону и начать договариваться.

Он отметил, что политику пора начать договариваться. По мнению Соскина, если бы Зеленский позвонил президенту России Владимиру Путину, не было бы ударов.

«Ну тогда, ребята, получайте. <…> Зеленский же не захотел свою корону снять и договориться. Вы, дорогие украинцы, ему до одного места», — возмутился экс-советник.

Он добавил, что творится «полный беспредел», а то время как украинский президент продолжает рассказывать о движении Украины вперед.

Ранее Соскин призвал Украину прислушаться к словам президента России о скором завершении конфликта. По его мнению, власти страны должны обратить внимание на открытость Москвы к диалогу вместо того, чтобы продолжать боевые действия.

