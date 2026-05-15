Соскин: Зеленскому пора снять корону и начать договариваться

Экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала призвал украинского лидера Владимира Зеленского снять корону и начать договариваться.

Он отметил, что политику пора начать договариваться. По мнению Соскина, если бы Зеленский позвонил президенту России Владимиру Путину, не было бы ударов.

«Ну тогда, ребята, получайте. <…> Зеленский же не захотел свою корону снять и договориться. Вы, дорогие украинцы, ему до одного места», — возмутился экс-советник.

Он добавил, что творится «полный беспредел», а то время как украинский президент продолжает рассказывать о движении Украины вперед.

Ранее Соскин призвал Украину прислушаться к словам президента России о скором завершении конфликта. По его мнению, власти страны должны обратить внимание на открытость Москвы к диалогу вместо того, чтобы продолжать боевые действия.