Определен повышающий риск смерти при деменции фактор

Neurology: Повышенное пульсовое давление увеличивает риск смерти при деменции

Определенные генетические особенности, связанные с повышенным пульсовым давлением, могут увеличивать риск смерти, при которой деменция выступает одной из причин. К такому выводу пришли исследователи из Университета Северной Каролины. Результаты работы опубликованы в журнале Neurology.

Пульсовое давление — это разница между верхним и нижним показателями артериального давления. Оно отражает нагрузку на сосуды и сердце, а его повышение часто связано с ухудшением состояния сердечно-сосудистой системы. Ученые проанализировали данные 8818 человек со средним возрастом 64 года и оценили влияние тысяч генетических вариантов, связанных с различными сердечно-сосудистыми и метаболическими заболеваниями.

За время наблюдения у 619 участников развились когнитивные нарушения, а в 456 случаях деменция была указана как основная или сопутствующая причина смерти. Оказалось, что люди с более высокой генетической предрасположенностью к повышенному пульсовому давлению имели на 16 процентов более высокий риск смерти, связанной с деменцией. При этом аналогичной связи для большинства других факторов, включая диабет, инсульт и уровень холестерина, обнаружено не было.

Авторы подчеркивают, что исследование выявило лишь статистическую связь, а не прямую причинно-следственную зависимость. Тем не менее результаты указывают на возможные генетические механизмы, связывающие здоровье сердечно-сосудистой системы и развитие деменции.

Ранее ученые выяснили, что регулярное употребление орехов снижает риск развития деменции.