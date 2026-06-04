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13:32, 4 июня 2026Россия

Взрыв произошел в кафе в российском городе

Двое взрослых и ребенок пострадали в результате взрыва в кафе в Новосибирске
Майя Назарова

Фото: Пати Амирбекова / «Лента.ру»

Взрыв газового баллона произошел в кафе «Гельшат» в Новосибирске. В результате происшествия в российском городе пострадали двое взрослых и ребенок. Об этом стало известно Telegram-каналу Mash Siberia.

По данным издания, в здании оказался разрушен потолок, кроме того, уничтожена оргтехника.

Пострадавших госпитализировали, у 15-летнего подростка обожжена рука. Сотрудники новосибирской прокуратуры начали проводить проверку. Другие обстоятельства произошедшего устанавливаются.

До этого сообщалось о взрыве в кафе в Ставропольском крае. Тогда пострадали восемь человек, среди которых были дети. В здании рванул газовый баллон.

Еще раньше шесть человек получили травмы при взрыве в кафе в Дагестане.

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