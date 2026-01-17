Появилось видео с места взрыва в российском кафе

Появилось видео с места взрыва в кафе на Ставрополье

Появилось видео с места взрыва в кафе на Ставрополье, в результате которого пострадали восемь человек, включая детей. Ролик публикует Telegram-канал «Подъем».

Чрезвычайное происшествие случилось 17 января в придорожной столовой «Айшат» на автомобильной дороге «Кавказ». На кадры, снятые очевидцем, попало горящее здание столовой и работа пожарных. У кафе стоят два автомобиля. По предварительным данным, в здании взорвался газовый баллон.

Министр здравоохранения Ставропольского края Юрий Литвинов в Telegram-канале рассказал подробности о состоянии пострадавших. «Всего в результате взрыва газового баллона пострадали восемь человек, среди них трое несовершеннолетних. Пять пострадавших в состоянии средней степени тяжести, трое — в тяжелой», — написал чиновник.

Он также отметил, что все пострадавшие были доставлены в невинномысскую городскую больницу. К их лечению привлечены врачи-комбустиологи, которые должны провести экспертизу ожоговых поражений.

Ранее сообщалось, что в центре профессиональной подготовки МВД в Сыктывкаре во время строительных работ случился взрыв. Там сдетонировал газовый баллон.