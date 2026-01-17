Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:18, 17 января 2026Россия

Трое детей и пять взрослых пострадали при взрыве в российском кафе

Чиновник Борзов: Дети и взрослые пострадали при взрыве в кафе на Ставрополье
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Трое детей и пять взрослых пострадали при взрыве и пожаре в кафе на Ставрополье. Об этом сообщил в Telegram глава Кочубеевского округа Ставропольского края Олег Борзов.

Как рассказал чиновник, причиной происшествия стал взрыв газового баллона.

«Всем пострадавшим оказана медицинская помощь, они доставлены в лечебные учреждения», — сообщил Борзов. О состоянии пострадавших не сообщается.

Ранее, в ночь на 17 января сообщалось о возможном взрыве плюшевого медведя в Москве. Интерес к случаю возник после взрыва заминированной купюры в Красногорске.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России утвердили время приезда скорой помощи после вызова

    Путин связался с президентом Ирана, охваченного беспорядками. Чем готова помочь Россия

    Корабль пришельцев или секретное оружие России. Чем оказался загадочный астероид, угрожавший Земле

    Некоторым россиянам запретили окунаться в прорубь на Крещение

    У бывшего мэра Сочи изъяли коллекцию элитных часов на 44 миллиона рублей

    Трое детей и пять взрослых пострадали при взрыве в российском кафе

    Италия арестовала побывавшее в Новороссийске судно и груз в 33 тысячи тонн металла

    Минобороны провело переговоры о военном сотрудничестве с тремя африканскими странами

    Священник РПЦ высказался о популярных у православных окунаниях в прорубь на Крещение

    Оценены шансы 18-летней россиянки Андреевой выиграть Australian Open

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok