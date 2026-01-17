Трое детей и пять взрослых пострадали при взрыве в российском кафе

Чиновник Борзов: Дети и взрослые пострадали при взрыве в кафе на Ставрополье

Трое детей и пять взрослых пострадали при взрыве и пожаре в кафе на Ставрополье. Об этом сообщил в Telegram глава Кочубеевского округа Ставропольского края Олег Борзов.

Как рассказал чиновник, причиной происшествия стал взрыв газового баллона.

«Всем пострадавшим оказана медицинская помощь, они доставлены в лечебные учреждения», — сообщил Борзов. О состоянии пострадавших не сообщается.

Ранее, в ночь на 17 января сообщалось о возможном взрыве плюшевого медведя в Москве. Интерес к случаю возник после взрыва заминированной купюры в Красногорске.