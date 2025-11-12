Появились подробности о состоянии подорвавшегося на самодельной бомбе под Москвой ребенка

Пострадавшего при взрыве в Красногорске ребенка оперировали шесть часов

Ребенка, подорвавшегося на самодельной бомбе в Красногорске, оперировали шесть часов. Подробности о его состоянии сообщает Telegram-канал Mash.

Сначала в больницу привезли пострадавшего, а затем оторванные взрывом пальцы. Работу медиков осложняли сильные разрывы тканей. При этом вторая рука у школьника сломана.

Telegram-канал Shot сообщает, что у ребенка при взрыве оторвало три пальца правой руки. Помимо того, на кисти разорваны мышцы.

В ночь на 12 ноября стало известно, что девятилетний ребенок подорвался на заминированной купюре. Он шел на тренировку, увидел на земле деньги и решил их поднять. В этот момент произошел мощный взрыв. Мальчика госпитализировали с травмами руки — ему разворотило кисть и оторвало пальцы.