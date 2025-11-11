В Подмосковье ребенок подорвался на заминированной пачке денег

В подмосковном Красногорске ребенок подорвался на заминированной пачке денег

В подмосковном Красногорске девятилетний ребенок подорвался на заминированной пачке денег. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Пострадавший шел на тренировку, увидел на земле деньги и решил их поднять. В этот момент произошел мощный взрыв. Мальчика госпитализировали с травмами руки — по некоторым данным, ему разворотило кисть и оторвало пальцы.

Причина ЧП выясняется, на месте взрыва работают оперативные службы.

В октябре мужчина подорвался на заминированной музыкальной колонке в Луганске у здания городской администрации. Пострадавший пнул колонку и остался без ноги. Также в результате случившегося пострадала женщина.