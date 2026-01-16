Появилась информация о взрыве плюшевого медведя в Москве

МВД проверяет информацию о взрыве плюшевого медведя на севере Москвы

Сотрудники полиции проверяют информацию о взрыве детского плюшевого медведя на севере Москвы. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на собственные источники.

По имеющимся данным, взрыв игрушки произошел на бульваре Матроса Железняка. На месте работают экстренные службы.

Информации о пострадавших нет, детали инцидента уточняются.

В ноябре 2025 года в Подмосковном Красногорске девятилетний ребенок подорвался на заминированной купюре. Мальчику оторвало пальцы руки, его экстренно госпитализировали. Медики оперировали ребенка шесть часов, работу осложняли сильные разрывы тканей.