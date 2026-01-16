Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
23:36, 16 января 2026Силовые структуры

Появилась информация о взрыве плюшевого медведя в Москве

МВД проверяет информацию о взрыве плюшевого медведя на севере Москвы
Екатерина Щербакова
Екатерина Щербакова (ночной линейный редактор)

Фото: Freepik

Сотрудники полиции проверяют информацию о взрыве детского плюшевого медведя на севере Москвы. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на собственные источники.

По имеющимся данным, взрыв игрушки произошел на бульваре Матроса Железняка. На месте работают экстренные службы.

Информации о пострадавших нет, детали инцидента уточняются.

В ноябре 2025 года в Подмосковном Красногорске девятилетний ребенок подорвался на заминированной купюре. Мальчику оторвало пальцы руки, его экстренно госпитализировали. Медики оперировали ребенка шесть часов, работу осложняли сильные разрывы тканей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Посол Стефанишина назвала место нового раунда переговоров Украины и США

    «Смыть грехи» не выйдет. Почему купание в проруби — бесполезное и опасное занятие

    Раскрыт скандинавский секрет счастья

    Страдающие от блэкаута жители Украины столкнулись с новой проблемой

    Трамп сообщил о готовности остановить девятую войну

    Издевавшегося над украинцем сотрудника ТЦК отправили на фронт

    Появилась информация о взрыве плюшевого медведя в Москве

    На Украине спрогнозировали число оставшихся без тепла киевлян

    Путину рассказали историю о попытке отучить москвичей бояться чертей в метро

    На Западе высмеяли заявление Зеленского о конфликте на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok