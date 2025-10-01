Увеличилось количество пострадавших при взрыве в российском кафе

Количество пострадавших при взрыве в кафе в Дагестане увеличилось до шести

Число пострадавших при взрыве газа в кафе в Дагестане увеличилось до шести. По этому инциденту следственные органы республики возбудили уголовное дело, сообщили в СУ СК РФ по Дагестану в своем Telegram-канале.

«По данным следствия, 1 октября 2025 года в селе Стальское Кизилюртовского района в придорожном кафе произошел хлопок газовоздушной смеси, в результате чего пострадали 6 человек», — говорится в сообщении ведомства.

Все пострадавшие доставлены в медицинское учреждение, где им предоставляется квалифицированная медицинская помощь. Согласно предварительной версии, причиной инцидента стала неисправность газового котла.

Ранее сообщалось, что инцидент произошел в Кизилюртовском районе республики. Пожара после взрыва не было, в здании оказались выбиты стекла.