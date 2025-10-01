Люди пострадали при взрыве в придорожном кафе в Дагестане

Четыре человека пострадали при взрыве газа в придорожном кафе в Дагестане. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Инцидент произошел в Кизилюртовском районе республики. Пожара после взрыва не произошло, в здании оказались выбиты стекла.

Все пострадавшие находятся в больнице Кизилютра, их состояние оценивается как средней степени тяжести.

