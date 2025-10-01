Россия
18:36, 1 октября 2025Россия

Люди пострадали при взрыве в придорожном кафе в Дагестане

Четыре человека пострадали при взрыве в придорожном кафе в Дагестане
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Кадр: Telegram-канал Mash Gor

Четыре человека пострадали при взрыве газа в придорожном кафе в Дагестане. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

Инцидент произошел в Кизилюртовском районе республики. Пожара после взрыва не произошло, в здании оказались выбиты стекла.

Все пострадавшие находятся в больнице Кизилютра, их состояние оценивается как средней степени тяжести.

Ранее в многоквартирном доме в Тольятти произошел взрыв газа. Известно о хлопке газовоздушной смеси в квартире на пятом этаже дома на улице Победы. Уточняется, что возгорания не последовало.

