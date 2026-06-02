Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
07:45, 2 июня 2026Наука и техника

Названы недостатки больших телевизоров

BGR: Главные недостатками больших ТВ назвали высокую стоимость и качество
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom

Журналисты издания BGR перечислили главные проблемы при покупке и эксплуатации телевизоров с большой диагональю. Материал опубликован на сайте медиа.

Авторы заметили, что в последние годы становятся популярны телевизоры, имеющие огромные диагонали экрана — около 100 дюймов или даже больше. Специалисты предупредили пользователей, что при покупке подобных устройств они могут столкнуться с проблемами.

В первую очередь они заметили, что хоть гигантские телевизоры и стали доступнее, но стоимость больших моделей на рынке все равно остается слишком высокой. Покупка подобных устройств обойдется минимум в 1000 долларов (72 тысячи рублей). Также журналисты отметили, что многие большие телевизоры имеют то же разрешение 4К, что и большинство моделей на 50-60 дюймов. В материале говорится, что пиксели на огромном экране растягиваются больше, чем на матрице меньшего размера, из-за чего чаще могут быть заметны артефакты и проблемы с качеством изображения.

Также авторы заявили, что для доставки большого телевизора нужно иметь достаточно большой багажный отсек автомобиля или обращаться к услугами курьеров с грузовым транспортом. Кроме того, не все модели с гигантской диагональю получится разместить дома. В заключение специалисты BGR напомнили, что безопасное расстояние для просмотра изображения на огромном экране заметно больше, чем у телевизоров диагональю до 50 дюймов.

Ранее авторы издания XDA посоветовали пользователям подключать разные домашние устройства к разным сетям Wi-Fi. Они рекомендовали создать две сети, работающие на частотах 2,4 и 5 гигагерц.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Глава офиса Зеленского назвал более опасное для Украины оружие, чем «Орешник». Чего боятся в Киеве?

    На Украине подвели итоги массированной атаки фразой «Отбились плохо, как и в прошлый раз»

    Мужчина много лет воспитывал чужих сыновей и не знал об этом

    Блогер описал самое жаркое место в России фразой «подошвы кроссовок начинают плавиться»

    Москвичам пообещали потепление

    Названы недостатки больших телевизоров

    Минобороны России выпустило заявление после удара ВСУ по Ильскому НПЗ

    Песков высказался о поручениях Путина после совещания по теракту в Старобельске

    В России резко подешевели овощи

    Мощное землетрясение произошло в Италии

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok